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ТАСС

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Расчеты БПЛА "Центра" уничтожили коптеры и НРТК противника под Добропольем

Расчеты БПЛА "Центра" уничтожили коптеры и НРТК противника под Добропольем

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчеты подразделений войск беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили четыре тяжелых гексакоптера R-18 и два наземных робототехнических комплекса формирований ВСУ на добропольском направлении.

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