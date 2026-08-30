Расчеты БПЛА "Центра" уничтожили коптеры и НРТК противника под Добропольем

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчеты подразделений войск беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили четыре тяжелых гексакоптера R-18 и два наземных робототехнических комплекса формирований ВСУ на добропольском направлении.
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