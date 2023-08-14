Татьяна Навка публично поддержала Елену Исинбаеву

ВА

Виктор Александров

Для меня «спортсмены из России» - предатели. Прошлые заслуги тут ни при чём. Были ведь в СССР несколько героев СС, которые воевали за нам не товарища Гитлера. Мы до сих пор не избавляемся от предателей по глупости (мои статьи на Дзене). От тех, кто добровольно едет пузо греть в Турцию, от тех, кто покупает оккупационные марки, от тех, кто считает себя «гражданином мира», от русских спортсменов, выступающих под белым флагом капитуляции и предательства. Александров Виктор Константинович.