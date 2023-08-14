Патриотка России Татьяна Навка поддержала прыгунью с шестом Елену Исинбаеву, которая переехала жить в Испанию и уже оформила вид на жительство в этой стране.
Татьяна Навка публично поддержала Елену Исинбаеву
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Для меня «спортсмены из России» - предатели. Прошлые заслуги тут ни при чём. Были ведь в СССР несколько героев СС, которые воевали за нам не товарища Гитлера. Мы до сих пор не избавляемся от предателей по глупости (мои статьи на Дзене). От тех, кто добровольно едет пузо греть в Турцию, от тех, кто покупает оккупационные марки, от тех, кто считает себя «гражданином мира», от русских спортсменов, выступающих под белым флагом капитуляции и предательства. Александров Виктор Константинович.
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11 час.
Виталий Бояринцев
Тот же Власов до генерала дослужился в ВОВ, подвиги совершал, а потом предал страну и перешёл на гитлеровскую сторону. То же молиться надо ? Одно слово, предатель. А Навка - жена государственного чиновника, ругать нельзя, могут наказать.
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10 час.
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