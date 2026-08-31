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Samsung попыталась исправить проблему красного экрана в Galaxy S26 Ultra, но стало только хуже: теперь и экран красный, и цветные точки по краям дисплея

Samsung попыталась исправить проблему красного экрана в Galaxy S26 Ultra, но стало только хуже: теперь и экран красный, и цветные точки по краям дисплея

Впрочем, части пользователей новый патч всё-таки помог Samsung пока не удалось окончательно решить проблему с красноватым оттенком дисплеев некоторых Galaxy S26 Ultra.

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