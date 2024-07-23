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Царьград

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Смертельное ДТП произошло в Гулькевичском районе

Смертельное ДТП произошло в Гулькевичском районе

В результате аварии погибли два человека.На федеральной трассе "Кавказ" произошло смертельное ДТП. Известно, что водитель автомобиля марки RAV4 превысил безопасную скорость и столкнулся с впереди идущим грузовым DAF.

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