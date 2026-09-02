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"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной

"Запад может сдать назад": эксперт о том, почему важно сломать логистику между Польшей и Украиной

Прежде чем начинать бить по заводам в Европе, надо перейти еще одну линию и начать ломать логистику между Польшей и Украиной.

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