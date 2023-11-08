Ведущий Карлсон назвал Украину и Байдена двумя главными ошибками в истории США

Global Look Press/Saquan Stimpson/Keystone Press Agency Американский телеведущий Такер Карлсон назвал две главных ошибки, которые США совершили в своей современной истории – это Украина и президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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