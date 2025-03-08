Мигрантов в такси обязали иметь российские права, но по факту сойдут и киргизские

Наведение порядка на дорогах и тротуарах по сути никому не нужно Ирина Мишина Фото: News.ru / Global Look Press Материал комментируют: Антон Шапарин Кирилл Кабанов Через месяц, 1 апреля, перестанут действовать права на вождение у тех, кто год назад получил российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание.
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