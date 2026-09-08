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Царьград

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Исследование: 74% займов 2026 погасили досрочно

Исследование: 74% займов 2026 погасили досрочно

Компания "Альфа-деньги" и "Сравни" исследовали займы в МФО. Почти половина заявок приходится на 15-30 дней, а 22% — на срок более 121 дня.

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