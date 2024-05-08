А также народы Грузии и Молдавии Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.