А также народы Грузии и Молдавии Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.
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