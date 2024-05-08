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Петербургский дневник

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Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы

А также народы Грузии и Молдавии Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

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