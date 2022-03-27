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Мичуринский боксёр Артур Осипов примет участие в турнире "Короли Нокаутов"

Мичуринский боксёр Артур Осипов примет участие в турнире "Короли Нокаутов"

27 марта в Москве пройдёт седьмой по счёту боксёрский турнир серии "Короли Нокаутов" (12+). Главным событием станет возвращение на ринг экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF, техничного полусредневеса Хусейна Басангурова.

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