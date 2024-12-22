По Днепру вновь плывут распухшие трупы нацистов: Карта специальной военной операции на Украине на 22 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий становится ключевым инструментом для понимания текущей обстановки на фронте.
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