По Днепру вновь плывут распухшие трупы нацистов: Карта специальной военной операции на Украине на 22 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине карта боевых действий становится ключевым инструментом для понимания текущей обстановки на фронте.