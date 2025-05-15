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Царьград

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День Победы: украинцы игнорируют угрозы и почитают павших героев

День Победы: украинцы игнорируют угрозы и почитают павших героев

Министерство иностранных дел России заявляет, что украинские граждане не поддались давлению киевского режима и смогли отпраздновать День Победы, возложив цветы у воинских памятников, несмотря на попытки угроз и шантажа.

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