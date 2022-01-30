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Власти Великобритании готовят законопроект, который позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что разрабатываемый в стране законопроект даст возможность вводить санкции против любых организаций и лиц из России.

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