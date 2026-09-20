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Трусова об учебе: «Все‑таки в МГУ не дают диплом за красивые глаза. Училась, все помогали по возможности, чтобы я успевала»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова  высказалась о своей учебе в Московском государственном университете (МГУ).

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