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За порядком в Туле 3 января проследит Артур Матевосян

За порядком в Туле 3 января проследит Артур Матевосян

В праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. 3 января за порядком в оружейной столице проследит дежурный — начальник управления физической культуры и спорта администрации города Артур Матевосян.

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