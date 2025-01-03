За порядком в Туле 3 января проследит Артур Матевосян

В праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. 3 января за порядком в оружейной столице проследит дежурный — начальник управления физической культуры и спорта администрации города Артур Матевосян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии