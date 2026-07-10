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«Лейпциг» подпишет Эстева из «Бернли» за 32 млн евро с учетом бонусов

« Лейпциг » близок к подписанию защитника Максима Эстева из « Бернли » за 32 миллионов евро с учетом возможных бонусов Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

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