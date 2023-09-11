Русская весна

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Бои в Клещеевке глазами врага: боевики ВСУ показали кадры ближнего боя в руинах (ВИДЕО)

Бои в Клещеевке глазами врага: боевики ВСУ показали кадры ближнего боя в руинах (ВИДЕО)

Бои в Клещеевке глазами врага: боевики ВСУ показали кадры ближнего боя в руинах. Село на южном фланге Артёмовска превращено в руины и примерно пополам поделено между российскими и украинскими войсками, контролирующие разные части населённого пункта.

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