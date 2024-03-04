МЧС Казахстана заявило об отсутствии жертв и разрушений после землетрясения

В городе Алма-Ата в Казахстане после землетрясения нет жертв и разрушений. Об этом начальник департамента по ЧС города Алма-Аты Нурлан Атыгаев сообщил 4 марта, его слова приводит Telegram-канал МЧС Казахстана.
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