Подготовку ко второй части сезона астраханский «Волгарь» начнет в Сочи

На первом тренировочном сборе волжане сыграют два контрольных матча. Первый зимний учебно-тренировочный сбор команда Сергея Павлова, которая сейчас находится на отдыхе, проведет с 4 по 25 января на базе федерального центра подготовки Минспорта РФ «Юг Спорт».