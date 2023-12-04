Подготовку ко второй части сезона астраханский «Волгарь» начнет в Сочи

На первом тренировочном сборе волжане сыграют два контрольных матча. Первый зимний учебно-тренировочный сбор команда Сергея Павлова, которая сейчас находится на отдыхе, проведет с 4 по 25 января на базе федерального центра подготовки Минспорта РФ «Юг Спорт».
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