Депутат Чепа: России не нужен "теневой флот"

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большинство стран и так хотят брать российскую нефть.
Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большинство стран и так хотят брать российскую нефть.
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