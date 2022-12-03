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Депутат Чепа: России не нужен "теневой флот"

Депутат Чепа: России не нужен "теневой флот"

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большинство стран и так хотят брать российскую нефть.

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