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Шесть случаев лжетерроризма предотвратили в школах Алматы

Шесть случаев лжетерроризма предотвратили в школах Алматы

Как рассказал прокурор города Серик Карипбеков, за последние три года зарегистрировано около 400 преступлений по статье 273 УК (ложное сообщение об акте терроризма), передаёт со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

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