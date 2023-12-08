Шесть случаев лжетерроризма предотвратили в школах Алматы

Как рассказал прокурор города Серик Карипбеков, за последние три года зарегистрировано около 400 преступлений по статье 273 УК (ложное сообщение об акте терроризма), передаёт со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.
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