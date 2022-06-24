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... И в память о защитниках поселка Глуша.

... И в память о защитниках поселка Глуша.

В полдень 22 июня у мемориала ´Скорбящая мать´ в поселке Глуша состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

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