В Вологодской области 15-летний подросток получил травму ноги на железной дороге

В Шекснинском районе Вологодской области на железнодорожной станции Шеломово 15-летний подросток катался на сцепке вагонов железнодорожного состава и получил серьезные травмы, сообщил в социальных сетях глава Шекснинского округа Сергей Маров.
В Шекснинском районе Вологодской области на железнодорожной станции Шеломово 15-летний подросток катался на сцепке вагонов железнодорожного состава и получил серьезные травмы, сообщил в социальных сетях глава Шекснинского округа Сергей Маров.
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