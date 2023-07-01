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В Вологодской области 15-летний подросток получил травму ноги на железной дороге

В Вологодской области 15-летний подросток получил травму ноги на железной дороге

В Шекснинском районе Вологодской области на железнодорожной станции Шеломово 15-летний подросток катался на сцепке вагонов железнодорожного состава и получил серьезные травмы, сообщил в социальных сетях глава Шекснинского округа Сергей Маров.

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