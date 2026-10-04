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Додик поблагодарил Путина и Трампа за поддержку

Додик поблагодарил Путина и Трампа за поддержку

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и бывшего президента Сербии Александра Вучича за поддержку.

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