Уткин: Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде — значит, они зря прожили свою жизнь

НН

Надежда Никитина

За свой счет и правильно. А, этот Уткин, какой то там блогер, заткнулся бы навсегда. Сам бабло за такую хрень-болтовню получает, вот пусть и спонсирует. А, эти рассуждения про патриотизм ("2 слова на букву" П) совсем жесть. Тварюга замаскированная.