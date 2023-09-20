Уткин: Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде — значит, они зря прожили свою жизнь
Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможного отсутствия российских спортсменов на летней Олимпиаде в Париже.
Комментарии
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Так пускай едут за свой счет .
В России много дел. Могут лес рубить или руду добывать.
За свой счет и правильно. А, этот Уткин, какой то там блогер, заткнулся бы навсегда. Сам бабло за такую хрень-болтовню получает, вот пусть и спонсирует. А, эти рассуждения про патриотизм ("2 слова на букву" П) совсем жесть. Тварюга замаскированная.
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