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Уткин: Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде — значит, они зря прожили свою жизнь

Уткин: Если у наших спортсменов не будет возможности выступить на Олимпиаде — значит, они зря прожили свою жизнь

Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможного отсутствия российских спортсменов на летней Олимпиаде в Париже.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Так пускай едут за свой счет .
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17 час.
Александр Котов
В России много дел. Могут лес рубить или руду добывать.
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5 час.
НН
Надежда Никитина
За свой счет и правильно. А, этот Уткин, какой то там блогер, заткнулся бы навсегда. Сам бабло за такую хрень-болтовню получает, вот пусть и спонсирует. А, эти рассуждения про патриотизм (&quot;2  слова на букву&quot; П) совсем жесть. Тварюга замаскированная.
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4 час.

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