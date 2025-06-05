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МУС выразил недовольство санкциями США против своих судей

МУС выразил недовольство санкциями США против своих судей

Власти США захотели подорвать независимость Международного уголовного суда (МУС), назначая санкции против его судей.

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