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Месть за детей закончилась уголовным делом: житель Кубани сжег беседку на базе отдыха

Месть за детей закончилась уголовным делом: житель Кубани сжег беседку на базе отдыха

Житель Ейского района предстанет перед судом за поджог беседки на базе отдыха 40-летний житель Ейского района обвиняется в умышленном уничтожении имущества после поджога беседки на территории базы отдыха.

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