Месть за детей закончилась уголовным делом: житель Кубани сжег беседку на базе отдыха

Житель Ейского района предстанет перед судом за поджог беседки на базе отдыха 40-летний житель Ейского района обвиняется в умышленном уничтожении имущества после поджога беседки на территории базы отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии