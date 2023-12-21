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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

Собянин сообщил, что в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза

В столице установлено более 150 почтовых ящиков для писем Деду Морозу Три новых филиала усадьбы Деда Мороза откроется в столичных парках в конце декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Telegram.

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