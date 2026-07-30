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8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге: Пикник Афиши x Сбер

8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге: Пикник Афиши x Сбер

Пикник Афиши x Сбер — легендарный масштабный городской фестиваль под открытым небом. Гостей ждет масштабная музыкальная программа на пяти сценах, где выступят: FEDUK, SLAVA MARLOW с живыми группами, инди-сенсация «Бонд с кнопкой», уже классик хип-хопа и поп-музыки ЛСП, одна из главных поп-звезд эпохи Ёлка, фолк-группа Spokanki,  модные альтернативщики CUPSIZE / Капсайз, экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие инди-новички Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озёра».

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