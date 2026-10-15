Над Россией ночью сбили 166 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.По его данным, БПЛА были ликвидированы в 14 регионах: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.