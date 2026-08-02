Чадаев подробно объяснил, почему накрылся нацпроект «Беспилотные авиационные системы» Недавно целая команда группы компаний «ЭФКО» и входящего в её орбиту проекта «Транспорт будущего» (ТБ) оказалась по.
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Чадаев подробно объяснил, почему накрылся нацпроект «Беспилотные авиационные системы» Недавно целая команда группы компаний «ЭФКО» и входящего в её орбиту проекта «Транспорт будущего» (ТБ) оказалась по.
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