В МИД связали активность НАТО в Восточной Европе с подготовкой к конфликту с РФ

REUTERS/Kacper Pempel Увеличение активности НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, а также модернизация авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, свидетельствуют о подготовке Североатлантического альянса к возможному конфликту с Россией.