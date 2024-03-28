В МИД связали активность НАТО в Восточной Европе с подготовкой к конфликту с РФ

REUTERS/Kacper Pempel Увеличение активности НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, а также модернизация авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, свидетельствуют о подготовке Североатлантического альянса к возможному конфликту с Россией.
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