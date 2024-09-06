Едят на полу: полицейские показали, как живут мигранты в Краснодаре

Едят на полу: полицейские показали, как живут мигранты в КраснодареУчастковые, оперативники и сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с администрацией и казачеством провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.
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