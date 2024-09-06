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Едят на полу: полицейские показали, как живут мигранты в Краснодаре

Едят на полу: полицейские показали, как живут мигранты в Краснодаре

Едят на полу: полицейские показали, как живут мигранты в КраснодареУчастковые, оперативники и сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с администрацией и казачеством провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

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Комментарии
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Галина Друзина
Смех, всего 22 нарушителя мигранта, вот если б 22000 тысячи, вот жто я понимаю. А то 22 всего, а заедут не один миллион и то неизвестно : выдворили ли их.
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