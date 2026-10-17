За два года число точек для зарядки мобильных телефонов в Челябинске выросло в 5,5 раза и достигло 1222, что стало лучшей динамикой среди всех российских городов-миллионников.
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