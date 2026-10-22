Точка зрения Автор: В. Панченко Когда «слуга народа»от партии власти жалуется на федеральном телеканале, что его европейские хоромы захватили мигранты, а он вынужден оплачивать коммуналку, впору переосмыслить всю геополитику.
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