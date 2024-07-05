Дайджест дня: Caterham в честь вертолета, последний евро-Polo и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Caterham создала на базе своей нестареющей модели Seven 360R уникальный родстер Caterham RAF 360, вдохновленный британским военно-транспортным вертолетом Puma HC2.
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