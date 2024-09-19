«Полностью готов»: что Зеленский собрался представить Байдену?

Владимир Зеленский лично отправится к Джо Байдену, чтобы получить разрешение на удары вглубь России. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что «план победы» полностью готов и его можно представить президенту США Джо Байдену.
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