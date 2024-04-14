Фонд «Возрождение» передал гуманитарную помощь раненым на СВО

Военнослужащие проходят реабилитацию в санаториях Минобороны и МВД в Крыму Фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» совместно с петербургской фармацевтической компанией «Квинтэсс» передали безвозмездно 1000 килограммов водных экстрактов для военнослужащих СВО, получивших ранения и проходящих реабилитацию в санаториях Министерства обороны и МВД в Крыму.