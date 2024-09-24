Убийца Marvel Snap на подходе? Анонсирован ранний доступ для Pokemon TCG Pocket На прошлой...

Убийца Marvel Snap на подходе? Анонсирован ранний доступ для Pokemon TCG PocketНа прошлой неделе The Pokemon Company провела медиа-мероприятия по всему миру, чтобы продемонстрировать Pokemon TCG Pocket, новую карточную игру во вселенной покемон.
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