Учёные призывают расширить поиск внеземной жизни за пределы привычной «обитаемой зоны»

Учёные призывают пересмотреть концепцию обитаемой зоны в поисках внеземной жизни. Долгое время считалось, что жизнь может существовать только в определённом диапазоне расстояний от звезды, где на поверхности планеты возможно наличие жидкой воды.
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