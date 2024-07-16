Лавров прибыл в Нью-Йорк

Глава российского МИД Сергей Лавров для участия в мероприятиях ООН, передает РИА Новости. В частности, во вторник и среду, 16-17 июля он будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии