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Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк

Глава российского МИД Сергей Лавров для участия в мероприятиях ООН, передает РИА Новости. В частности, во вторник и среду, 16-17 июля он будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза.

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