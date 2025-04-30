Песков: молодое поколение не должно знать ужасов войны

Молодое поколение не должно знать ужасов войны. Ради этого в Великую Отечественную своими жизнями пожертвовали десятки миллионов человек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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