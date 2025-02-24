Пришло время платить за сараи и теплицы: россиянам напомнили о налоге на постройки с фундаментом

С 2025 года владельцы таких сооружений, как бани, сараи и теплицы, будут обязаны уплачивать налог. Она обратила внимание на то, что владельцам зданий с фундаментом нужно будет учитывать новый налог, который вступает в силу 1 января 2025 года.