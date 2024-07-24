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Пронедра

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Волшебные 2 кнопки, которые нужно зажать, чтобы стиралка сама очистилась от грязи, плесени и остатков порошка

Волшебные 2 кнопки, которые нужно зажать, чтобы стиралка сама очистилась от грязи, плесени и остатков порошка

Волшебные 2 кнопки, которые нужно зажать, чтобы стиралка сама очистилась от грязи, плесени и остатков порошка Юлия ЧелкановаВ мире бытовой техники произошел настоящий прорыв благодаря новейшей технологии, позволяющей стиральной машине самостоятельно очищаться.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Алеее ГАРАЖ! Игиде те «удаве кнопкя», А? Дурку не ГОНИ!
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