Волшебные 2 кнопки, которые нужно зажать, чтобы стиралка сама очистилась от грязи, плесени и остатков порошка Юлия ЧелкановаВ мире бытовой техники произошел настоящий прорыв благодаря новейшей технологии, позволяющей стиральной машине самостоятельно очищаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Поезд с нацистами разорвало ужасным взрывом: Карта специальной военной операции на Украине на 23 июля 2024 года
- Новая тактика армии России поставила на уши британскую разведку МI-6
- Замерли в ужасе: Украина ждет самого мощного ракетного удара со стороны России и обнуления F-16, наши Су-34 обманул вражескую систему Patriot
Свежие комментарии