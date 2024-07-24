Волшебные 2 кнопки, которые нужно зажать, чтобы стиралка сама очистилась от грязи, плесени и остатков порошка Юлия ЧелкановаВ мире бытовой техники произошел настоящий прорыв благодаря новейшей технологии, позволяющей стиральной машине самостоятельно очищаться.