Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Обратите внимание": В Махачкале скоро станет "весело и страшно" - теракт вновь поднял проблему ваххабизма

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
они забыли генерала Ермолова,пора им это вспомнить!
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2 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Бороды палить! Вахобитов кланами ликвидировать.
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1 час.
Игорь Спиридонов
А что Дагестан, у нас в Пензе с такими бородами и без усов полно.
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1 час.
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