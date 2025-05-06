"Обратите внимание": В Махачкале скоро станет "весело и страшно" - теракт вновь поднял проблему ваххабизма

Коллаж Царьграда Теракт в Дагестане вновь поднял проблему ваххабизма - в Махачкале скоро станет "весело и страшно", если не предпринять своевременные меры борьбы с радикалами.
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