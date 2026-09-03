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Царьград

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"Нас будут и дальше убивать!": После теракта в Севастополе военкор Шурыгин не выдержал

"Нас будут и дальше убивать!": После теракта в Севастополе военкор Шурыгин не выдержал

В Севастополе за две с небольшим неделе были подорваны два автомобиля. Венкор Шурыгин не выдержал: "Нас будут и дальше убивать!".

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