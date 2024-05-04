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Бой мешками: кто оплачивает студенческие протесты в США

Бой мешками: кто оплачивает студенческие протесты в США

Студенческие протесты в США продолжаются, несмотря на предпринимаемые полицией усилия. По мере ужесточения столкновений оппоненты начали обвинять друг друга в беспринципности и наличии финансового интереса.

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