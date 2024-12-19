Традиционная розничная торговля обвинила интернет-платформы в дискриминации

Представители традиционной розницы обвинили интернет-платформы в дискриминации. Они попросили власти заставить маркетплейсы раскрывать алгоритмы ценообразования , запретить им отдавать приоритет собственным торговым маркам и ограничить число пунктов выдачи заказов в регионах.
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