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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Традиционная розничная торговля обвинила интернет-платформы в дискриминации

Представители традиционной розницы обвинили интернет-платформы в дискриминации. Они попросили власти заставить маркетплейсы раскрывать алгоритмы ценообразования , запретить им отдавать приоритет собственным торговым маркам и ограничить число пунктов выдачи заказов в регионах.

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