«Он говорил: «Зачем нам собор? Там доходов не будет»: Полежаев рассказал об отношении экс-митрополита Владимира к возрождению Ильинского храма в центре Омска.
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«Он говорил: «Зачем нам собор? Там доходов не будет»: Полежаев рассказал об отношении экс-митрополита Владимира к возрождению Ильинского храма в центре Омска.