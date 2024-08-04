22 человека пострадали при взрыве баллона в паддоке Нюрбургринга

22 человека пострадали при взрыве баллона в паддоке НюрбургрингаНюрбургрингВ паддоке немецкого автодрома Нюрбургринг произошел взрыв, в результате которого пострадали 22 человека, сообщает информационное агентство AP.
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